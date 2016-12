Van atropela cinco pessoas em Americana e utilitário é incendiado

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Uma van ficou totalmente destruída após ser incendiada por populares que se revoltaram com o atropelamento de cinco pessoas na madrugada deste domingo (25), em Americana. O caso aconteceu por volta da 1h na Avenida José Barreto Pinto, região da Praia Azul.

De acordo com o registro policial, uma equipe do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência no local e, ao chegarem, foi constatado que cinco pessoas tinham sido atropeladas por uma van.

As vítimas estavam na calçada quando foram atingidas pelo veículo, sem motorista. O proprietário da van, um homem de 44 anos, disse para os policiais que tinha estacionado o utilitário na avenida, mas que não lembrava se havia acionado o freio de mão. Ao descer do carro, o veículo começou a descer sozinho e atingiu cinco pessoas.

Todas as vítimas do atropelamento foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana. De acordo com os policiais, J.R.S sofreu uma fratura na clavícula, C.C. teve escoriações no rosto, A.C.C.S. ficou apenas com ferimentos leves, J.M.A. fraturou o pé esquerdo e F.H.O. teve um corte na boca.

Ainda segundo informações da PM (Polícia Militar), após o resgate, populares incendiaram a van. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas o veículo ficou destruído. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

