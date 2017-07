Usuários são pegos de surpresa com intervenção na VCA

Os usuários do transporte público de Americana foram surpreendidos na manhã desta terça-feira (25) com a intervenção na operação da VCA (Viação Cidade de Americana), que foi proibida pela prefeitura de operar as 22 linhas de ônibus. A decisão foi tomada pela administração no início da noite desta segunda e já começou a valer hoje de manhã , o que gerou confusão dos usuários. Além disso, não havia avisos nos pontos de ônibus e no Terminal Metropolitano.

A reportagem esteve no Terminal Metropolitano no início da manhã e muitos passageiros aguardavam os ônibus da VCA, sem saber o que estava acontecendo. O movimento de passageiros era grande no local. Um dos usuários, ao entrar na linha 114 – Zanaga/Mathiensen, chegou a discutir com o motorista por conta do atraso. O profissional explicou sobre a intervenção na VCA ao passageiro, e disse que os motoristas da VPT estavam assumindo as linhas ainda pela manhã e que haveria atraso. Nesse caso, o ônibus da VPT não estava com o letreiro luminoso ligado e uma placa afixada no vidro dianteiro do ônibus informava qual era a linha.

A Prefeitura de Americana foi procurada para se posicionar sobre as reclamações, mas não tinha respondido até a publicação desta reportagem.