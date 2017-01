Usuário reclama de alteração no horário do transporte público em Americana

Apesar de ter um ponto de ônibus instalado na frente de casa, dificilmente o analista de PCP José Paulo Rodrigues Negrão, de 42 anos, consegue utilizar o transporte público no horário divulgado pela empresa VCA (Viação Cidade de Americana). Segundo o usuário, que mora na Praia dos Namorados, em Americana, os ônibus não passam no horário estipulado, uma vez que estão sempre adiantados.

“É um problema constante nessa região. O ônibus não respeita o horário. Ontem (segunda-feira) era para passar 12h05 no ponto da Praia dos Namorados, mas ele passou 11h40. O horário divulgado é que vai passar às 12h05”, ressalta.

Negrão afirma que o problema ocorre constantemente, inclusive no trajeto de retorno para a casa. “Era um sábado e o horário informado que o ônibus deve sair do ponto final no Parque da Liberdade era 22h40. Saí do meu trabalho na Avenida Iacanga e, para não correr o risco de perder, cheguei no ponto às 22h30. Uma pessoa que estava ali disse que o ônibus da Praia dos Namorados já tinha passado. Fiquei até às 23h30 esperando outro veículo”, explica.

O usuário ainda reclama das condições dos ônibus da frota. “Os ônibus são velhos e quebrados. Tem banco com assento solto”, afirma.

Por meio de nota, a VCA informou que “a linha 119, que atende o bairro Praia dos Namorados, teve há algum tempo problema com o asfalto no bairro, porém foram protocolados pedidos de recapeamento e solicitações de mudança de itinerário para evitar acidentes dentro e fora dos ônibus, o que foi atendido prontamente pela Secretaria de Obras e o atendimento foi normalizado. Porém, foi no período de chuvas intensas e, por pouco tempo, foram criadas rotas alternativas para atender o bairro”.

Ainda segundo a empresa, essas mudanças podem ter interferido nos horários dos carros, porém, a VCA ressaltou que as alterações são comunicadas nas próprias linhas.

Empresa reduz número de ônibus

De acordo com o usuário José Paulo Rodrigues Negrão, de 42 anos, quem depende do transporte público de Americana tem enfrentando ainda mais dificuldade nesta primeira semana de 2017, pois houve uma redução no número de ônibus fornecidos pela VCA (Viação Cidade de Americana).

“Eles decretaram que esta semana inteira será com os horários de sábado”, desabafou. A informação foi confirmada pela empresa. “Não tivemos nenhuma alteração nos horários das linhas fixas, o que houve foi uma redução de seis veículos da frota em operação, que em dias normais é de 40 carros”, traz a nota. A medida é justificada pela diminuição de passageiros devido ao período de férias escolares e festas de fim de ano.

A VCA ainda informou que a prática é adotada pela empresa há vários anos. “Neste período, a demanda de passageiros diminui quase pela metade. Hoje está em torno de 7 a 8 mil passageiros a menos por dia utilizando o transporte público somente na VCA”, segundo a nota enviada para a imprensa.