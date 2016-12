Alunos do 4º ano de medicina da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas, farão, a partir de fevereiro de 2017, plantões em ginecologia e obstetrícia, sempre aos sábados, no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana. O trabalho, que será supervisionado pelos médicos plantonistas da unidade de saúde, faz parte da parceria fechada no último dia 14 entre a Secretaria de Saúde e a unidade de ensino. “Nós estamos muito otimistas com a parceria, isto tanto será benéfico para nossos residentes, como também favorável para a população americanense”, destacou o coordenador do curso de medicina da faculdade, Guilherme de Menezes Succi.

O secretário de Saúde de Americana, Orestes Camargo Neves, explicou que o município também será contemplado com uma capacitação para as equipes da ESF (Estratégia Saúde da Família), que será ministrada pela faculdade, em data a ser ainda definida após finalizar os trâmites de documentos. “Estamos dependendo apenas da conclusão de alguns documentos, necessários para definirmos as datas”, disse ele. O secretário adiantou que em seis meses Americana contará com mais duas equipes de ESF. Atualmente são nove atuando em diversas regiões da cidade.

Dentre os assuntos discutidos, também houve tratativas para a implantação de um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), cujas atividades seriam realizadas em conjunto, já que a instituição também possui cursos de graduação na área de odontologia.

Também foi cogitada a possibilidade da faculdade assumir a conclusão das obras do prédio anexo do Hospital Municipal, sendo que para isso manteria um convênio específico, inclusive com a abertura de novas especialidades. “O convênio é possível, nós estamos analisando as condições legais e administrativas, para finalmente podermos colocar em funcionamento aquele espaço”, explicou o superintendente da Fusame, Nilton Ferreira Lobo.