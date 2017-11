Unegro vai tentar ‘recuperar’ feriado na Justiça

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A representante da Unegro (União dos Negros pela Igualdade), Cláudia Monteiro, disse que o grupo tentará com ação judicial derrubar o projeto da Prefeitura de Americana que altera o feriado do Dia da Consciência Negra do dia 20 de novembro para o terceiro domingo do mês. A matéria aguarda somente a sanção do prefeito Omar Najar.

“A gente ainda vai tentar alguma coisa esse ano, vamos estudar a forma com que entraram esses projetos, ambos em regime de urgência. A gente quer destacar a falta de independência do Legislativo que aceitou que esse projeto entrasse em regime de urgência. Uma manobra sorrateira, inescrupulosa”, afirmou. Cláudia disse que devem entrar na Justiça para recuperar o feriado. A medida, inclusive foi adotada pela prefeitura e pela Acia para tentar derrubar o feriado aprovado no ano passado, mas não surtiu efeito.

“Vamos nos reunir com advogados e com o movimento para ver o que dá para ser feito. Temos o trabalho voluntário de advogados que têm nos auxiliados, e nós vamos recorrer a eles para buscar uma solução jurídica ainda para este ano. Não vamos desistir”, disse.