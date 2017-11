Um é preso e três detidos por tráfico no Jardim da Mata

Um rapaz foi preso e três adolescentes detidos por tráfico e associação ao tráfico de drogas, em Americana. Os quatro foram flagrados embalando entorpecentes em uma área verde, na Rua Palmital, no Jardim da Mata, nesta segunda-feira (13). Foto: Divulgação/Polícia Militar

Policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando foram abordados por um morador dizendo que havia quatro rapazes comercializando drogas dentro da mata, em frente a Rua Palmital. No local, os soldados se depararam com um rapaz maior de idade e três menores. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais. No local, foram apreendidos 67 porções de maconha, 41 pedras de crack e diversas embalagens para guardar drogas.

Os quatro foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. O rapaz maior de idade foi preso em flagrante e os menores liberados aos responsáveis.