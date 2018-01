UBS do São Vito tem confusão por senha para vacina

Foto: Divulgação

A dona de casa Fátima Minarello chegou às 5h30 para tomar a dose e para acompanhar a amiga, que queria vacinar os dois filhos, de 8 e 12 anos. Contudo, eles não conseguiram uma senha e foram embora sem a vacina. Nesta quinta-feira, eles devem chegar ainda mais cedo na UBS do Jardim Ipiranga para tentar novamente. Fátima contou que desde a semana passada eles buscam se vacinar.

“Já peguei dengue, então temos essa preocupação. O Estado inteiro virou área de risco da febre amarela. Também há a questão da dose fracionada e temos medo que não seja tão eficaz”, disse.

Orientação

A Secretaria de Saúde do Estado vai realizar campanha de vacinação com doses fracionadas em 54 municípios que integram os chamados corredores ecológicos. Segundo a pasta, “estudos evidenciam que a vacina fracionada tem eficácia comprovada de pelo menos oito anos”.

Nenhuma das cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) teve mudança na recomendação e as vacinas seguem sendo indicadas apenas para quem vai viajar para áreas de risco.

A exceção é Hortolândia, que no ano passado se tornou área de recomendação ampliada. Segundo a prefeitura, 47.874 pessoas receberam a imunização contra febre amarela em 2017. Neste ano, até esta quarta-feira, 2.257 doses foram ministradas na cidade e cerca de 20% da população do município foi imunizada em anos anteriores.

A zona rural de Sumaré também recebeu essa recomendação, e a Prefeitura explicou que as cerca de 2,8 mil pessoas que residem nessas áreas já foram protegidas. (Colaborou Sabrina Furlan)

RETIRADA DAS SENHAS PARA VACINA

Segunda-feira: Cafi do Jardim São Paulo

Terça-feira: Unidade de Saúde do São Domingos

Quarta-feira: Unidade de Saúde do São Vito

Quinta-feira: Unidade de Saúde do Jardim Ipiranga

Sexta-feira: Unidade de Saúde do Jardim Brasil”