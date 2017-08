TV furtada é rastreada por aplicativo e PM detém homem por receptação

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso na noite deste domingo (13) suspeito de ter furtado uma televisão de 49 polegadas de dentro de uma residência, em Americana. O produto foi encontrado após rastreamento feito por um aplicativo de celular.

Segundo informações da PM (Polícia Militar), o morador acionou a equipe para informar sobre o furto e disse que estava rastreando a localização da televisão por meio de um aplicativo de celular. A tecnologia apontava que o produto estava em uma casa no bairro Parque da Liberdade. Assim, a PM foi até o local e o morador da casa autorizou a entrada da polícia. O televisor foi encontrado na sala da residência.

A PM verificou o número de série do aparelho e confirmou como sendo o televisor que tinha sido furtado. Ao ser questionado, o homem disse que tinha comprado a televisão por R$ 750 na “feira do rolo” que acontece aos domingos no Parque da Liberdade.