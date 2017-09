Troca de informações vai ajudar combate ao crime

Desde que saiu do papel, há três anos, a iniciativa do capitão comandante da Polícia Militar de Paulínia, Rafael Cambuí, reduziu em 87% os casos de roubos de veículos e em 30% a quantidade de roubos em geral registrados no município. Recentemente, as corporações passaram a contar com a ajuda de um aplicativo de segurança.

Por meio do projeto, o comando da PM se reúne semanalmente com equipes da guarda para compartilhar informações e traçar estratégias de policiamento ostensivo, garantindo a atuação preventiva das duas instituições.

“É nossa intenção fazer com que as guardas municipais e a Polícia Militar da nossa região tenham esse trabalho em conjunto, mas não depende só da minha vontade e também só da vontade das guardas municipais. Vamos fazer tratativas individuais, cada cidade com sua guarda e seu comandante para tentar implementar não só esse aplicativo, mas a estratégia de policiamento. O aplicativo é um aprimoramento, o que importa mesmo são as ações estratégicas para combater a criminalidade”, declarou o tenente-coronel do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Mauro Luchiari.

Além de Americana, o 19º Batalhão contempla as cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira, Cosmópolis e Engenheiro Coelho.

Inteligência

O diretor-comandante da Gama, Marcos Guilherme, disse que existe interesse por parte da guarda em fazer o mesmo trabalho desenvolvido em Paulínia, na cidade de Americana.

“Tem um trabalho que a guarda vem desenvolvendo há algum tempo no setor de inteligência que é bem semelhante ao trabalho de lá [Paulínia]. A diferença é que lá eles estão compartilhando com a Polícia Militar. No que depender da gente, essa parceria vai dar certo”, afirmou.

Proposta ficou em 2ª lugar em prêmio

O projeto “União de Forças” desenvolvido pela Polícia Militar e a Guarda Municipal de Paulínia ficou em segundo lugar na 7ª edição do prêmio Polícia Cidadã, realizado pelo Instituto Sou da Paz, no ano passado. A iniciativa foi do capitão comandante da Polícia Militar de Paulínia, Rafael Cambuí.

O projeto consiste em compilar todos os dados da segurança pública e, em reuniões semanais, traçar a melhor estratégia de policiamento de maneira que não ocorra sobreposição de recursos, afirmou o capitão.

“Antigamente, na mesma avenida, tínhamos uma viatura da PM na frente de uma viatura da guarda. E na rua de trás, não tinha nenhuma viatura. Aí acabava que acontecia crime na rua de trás e não acontecia na frente onde havia duas viaturas. A inteligência do projeto está no momento em que a gente consegue distribuir a viatura da guarda em um lugar enquanto da PM está em outro. Com isso, ampliamos a nossa cobertura e reduzimos a criminalidade ou ficamos mais próximos do local onde o crime acontece. Dessa forma, conseguimos também, quando tem ocorrência, prender em flagrante”, declarou.

Sobre o aplicativo, o capitão disse ser uma evolução do projeto. “Depois das reuniões semanais, começamos a tabular os dados e mandar por e-mail para cada um dos patrulheiros. Só que esse é um mecanismo muito arcaico. Por meio do aplicativo, o policial tem em tempo real a informação do que aconteceu no dia anterior”, afirmou. A ferramenta começou a ser usada no início deste ano em fase de teste e consolidou-se a partir de julho.