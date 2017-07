Trio é detido na Estrada da Balsa com peças de veículos supostamente roubadas

Dois homens e uma mulher foram detidos pela PM (Polícia Militar) nessa sexta-feira (7), na Estrada da Balsa, entre as cidades de Americana e Limeira, com diversas peças supostamente roubadas de veículos.

Segundo informações da PM, os policiais faziam patrulhamento pela região por volta das 13h, quando abordaram dois carros, modelos Montana e Saveiro. Ambos estavam com a numeração raspada. Os militares interrogaram o trio a respeito da origem das peças que estavam no interior dos carros, e diante do desencontro nas respostas dadas aos PMs, a mulher confessou que havia mais peças em uma chácara no condomínio Beira d’Água, já no município de Limeira. Outras peças de veículos foram localizadas na chácara pelos militares.

O caso seria apresentado na delegacia de Limeira, e a investigação tem o objetivo de descobrir se as peças apreendidas pela PM são de carros roubados ou furtados.