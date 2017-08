Tribunal rejeita as contas do DAE de 2015

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo julgou irregulares as contas do exercício de 2015 pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto). A decisão levou em consideração – entre as ocorrências encontradas – o resultado deficitário da execução orçamentária no período, que fez disparar para R$ 12,77 milhões o déficit acumulado desde o governo anterior. Outra grave falha no exercício, apontada do TCE, foi a falta de recolhimento das contribuições patronais (R$ 988 milhões), devidas ao sistema próprio de previdência do município (Ameriprev). Tanto a Prefeitura de Americana quanto a câmara foram notificadas sobre a decisão.

Durante a análise das contas e as notificações de praxe, o ex-diretor-superintendente da autarquia, Leandro Zanini, apresentou justificativas, acompanhadas de documentação correlata, sobre os casos apontados. Com relação ao resultado negativo da execução orçamentária, Zanini explicou que a avaliação do TCE levou em conta valores firmados para execução com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) que, embora compromissados e consequentemente empenhados, tiveram os repasses suspensos pelo governo federal, por conta da crise econômica.

Foto: Arquivo / O Liberal

O TCE rejeitou a justificativa. Embora a autarquia tenha informado o cancelamento de R$ 36,7 milhões em repasses relativos aos convênios, o DAE apresentou um déficit de execução orçamentária no exercício da ordem de R$ 8,6 milhões, equivalente a 13,78% da própria receita, o que comprovou o desajuste fiscal. “A autarquia passou a representar um risco aos cofres municipais de Americana que, em última análise, é que responde por suas dívidas”, considerou o auditor, ao analisar os documentos.