Tribunal condena prefeitura por sumiço de ossadas de sepultura

O Executivo foi condenado a pagar para a família cerca de R$ 20 mil e oferecer duas novas sepulturas no mesmo cemitério. A prefeitura tenta recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) e afirmou, em nota, que está “analisando a situação”.

Na administração do cemitério, Maria Alice descobriu que uma prima havia se apresentado como herdeira única do local, na área mais “nobre” do local (quadra 1), e autorizado não só a exumação de seis corpos que lá estavam como a transferência de titularidade perpétua do túmulo para outra pessoa.

A própria prefeitura admitiu para ela que não conseguiu encontrar as ossadas sequer no ossário coletivo. A suspeita era de que os sacos tivessem sido arremessados em um fosso usado para descartes.

“É horrível não saber onde está seu pai, sua avó, seus tios. A sensação é um vazio que dinheiro algum, nem que fosse 500 vezes mais do que esse, vai sanar. Mas fico satisfeita porque acho que a prefeitura precisa sim ser condenada pela incompetência do seu setor Jurídico, que não soube nem ler as certidões e atestados de óbito para constatar que a minha prima não era a única herdeira”, desabafou Maria Alice.

DE VOLTA. Ao LIBERAL, ela disse que continuará brigando para recuperar o jazigo original. “Não queremos um novo. Eu quero o do meu avô e ponto.

Aquela área é histórica, pertence a nossa família, e os novos titulares que sejam agraciados com uma sepultura nova”, finalizou.

Judicialmente, a Prefeitura de Americana defende que a prima de Maria Alice agiu de má-fé apresentando-se como titular única e induziu ao erro os servidores.

Em primeira instância, a juíza Fabiana Calil de Almeida, da 1ª Vara Cível de Americana, deu a causa favorável ao Executivo, afirmando que a família de Maria Alice mostrou desinteresse pelo jazigo, já que só haviam constado o sumiço da ossada vinte anos após o último enterro.

Após recorrer, a família conseguiu reverter o caso no Tribunal de Justiça de São Paulo. “Esses casos irregulares [compra e venda de sepulturas] só terão solução judicial. Não sei quantos anos isso vai levar”, comentou Maria Alice.