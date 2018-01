Trechos de avenidas são interditados para retirada de palmeiras

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana comunicou que irá interditar parcialmente trechos das avenidas Brasil e Cecília Meirelles para erradicação programada de palmeiras imperiais comprometidas. O trabalho tem início no período da manhã e será realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A Avenida Brasil terá interdições nesta terça-feira para a erradicação de 5 palmeiras, enquanto o bloqueio na Cecília Meirelles será nesta quarta-feira para a retirada de quatro árvores.

Todas as palmeiras que serão erradicadas foram avaliadas e possuem laudo técnico elaborado por um engenheiro agrônomo com essa indicação. De acordo com informações da secretaria, as palmeiras serão substituídas por mudas que já estão prontas no Viveiro Municipal.