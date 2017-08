Tratamento psicológico demora até 10 meses, aponta Conselho Tutelar

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O tratamento psicológico prestado a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em Americana tem demorado entre 3 e 6 meses, podendo chegar a 10, segundo o Conselho Tutelar. A prefeitura negou a situação e disse que isso não ocorre, já que essas pessoas recebem atendimento prioritário. De acordo com o conselheiro Pedro Gatti, o órgão faz a avaliação dos casos, e aqueles com média gravidade são encaminhados ao Creas (Centro Especializado de Assistência Social) para serem referenciados com apoio e tratamento psicológico.

“O Creas tem dado uma urgência em casos mais graves e fazendo reclassificação por prioridades. Temos como exemplo um caso que eu requisitei no dia 28 de abril e mandaram a resposta dia 17 de julho de que houve o referenciamento da família no serviço. Era um caso de suposto abuso sexual de criança. Teve um caso de outro conselheiro que levou 10 meses. Nossa preocupação é esse amparo às vítimas. Esta morosidade acaba incomodando porque estamos aqui para garantir esses direitos”, afirmou.

A prefeitura informou que atualmente há uma fila de 80 crianças e adolescentes aguardando iniciar o referenciamento, mas afirmou que nenhuma delas foi vítima de violência ou abuso sexual, “já que nesses casos o atendimento é prioritário”. “A demora para referenciamento no Creas é de 3 meses para outras situações”, informou a pasta de Ação Social, responsável pelo Creas.