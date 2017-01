A Prefeitura de Americana vai alterar o trânsito na Rua Ari Meireles, no bairro Vila Galo. A partir desta quinta-feira (12), ocorrerá o prolongamento do sentido único da via, no trecho entre a Rua Paissandu até a Avenida Abdo Najar.

De acordo com a nota enviada para a imprensa, “o objetivo da alteração é melhorar o fluxo de veículos no local, dando continuidade ao sentido único de direção”.