Tiroteio na Vila Biasi faz testemunha relembrar drama

Foto: Reprodução

Assim que percebeu que se tratava de uma perseguição policial e não de um acidente de trânsito, o empresário Rubens Pires Junior se atirou no chão e pediu a Deus que aquilo acabasse logo, sem que nada de grave acontecesse.

Ele é proprietário da marmoraria localizada na Rua Dom Bosco, na Vila Biasi, em Americana, no ponto em que um policial e um ladrão foram baleados durante uma troca de tiros na tarde de quinta-feira. Enquanto se protegia, um filme passou em sua cabeça, já que, no mesmo local, há 15 anos, seu pai foi morto a tiros durante um assalto.

A cena que Rubens e seu funcionário Egle Pazini, de 26 anos, presenciaram na quinta foi “coisa de cinema”, como apontou o rapaz. O caso teve início no Parque Novo Mundo, quando dois ladrões roubaram um Jeep Renegade de uma família. Uma equipe da PM (Polícia Militar) localizou o veículo em movimento e houve perseguição.

Na fuga, os ladrões viraram da Rua Diamante para a Rua Dom Bosco, na contramão, e atingiram um Honda HR-V ocupado por um casal. Após a colisão, houve uma troca de tiros entre um dos bandidos e a polícia, enquanto o outro suspeito fugiu. O tiroteio durou cerca de 10 minutos segundo as testemunhas, e foram contados mais de 30 disparos. Foto: Leon Botão / O Liberal

Rubens e Egle aparecem nas imagens de câmeras do circuito interno, tentando fugir dos tiros. O empresário se jogou no chão e o funcionário entrou na empresa. Na queda, Rubens acabou machucando o braço, mas o ferimento é pouco perto do que poderia ter ocorrido, diz ele.

“Eu pulei no chão, e enquanto estava tendo o tiroteio fiquei deitado no chão na calçada. Acalmou um pouquinho, consegui levantar e pular na frente do caminhão. Aí, continuou o tiroteio. Machuquei um pouquinho o braço. Graças a Deus foi só o dano material do carro. Na hora passa muita coisa na cabeça, o que mais eu pensava é que eu queria me proteger, pedi pra Deus me proteger, me livrar daquilo ali rápido. É uma sensação muito ruim”, contou Rubens.

A ação remeteu Rubens às lembranças do assalto presenciado em 2002, quando seu pai foi morto pelos ladrões. “Meu pai também foi baleado. Na hora passa um filme na cabeça. Você só quer se livrar daquilo, só quer ficar longe. Depois que a adrenalina vai baixando você acaba, mesmo sem querer, recordando. O lugar fica marcado. Graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém ontem [quinta], foi só um susto”, disse o empresário.