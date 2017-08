Terreno acumula lixo e entulho em avenida

“A prefeitura informou que não consegue identificar o proprietário. Colocam fogo frequentemente, fica perto do hospital municipal, imagino o incômodo dos pacientes”, reclamou.

A nutricionista Thais Barletta Barros, de 34 anos, disse que há anos convive com a sujeira próxima de sua casa, no Werner Plass. Contudo, o problema se intensificou, provocando inclusive o aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões.

A administração municipal deixou claro que um fiscal da Unidade de Serviços Urbanos deve ir ao local para verificar a situação da área.

“Adiantamos que a prefeitura irá tomar providências cabíveis, se for terreno particular. Conforme o caso, o volume e tipo de material encontrados no local, a administração vai estudar a possibilidade de executar a limpeza para evitar transtornos e risco à população”, afirmou.

