Terminal Metropolitano ficará fechado no período noturno

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou que as plataformas de embarque do Terminal Metropolitano de Americana passarão a ficar fechadas entre 20h30 até meia-noite para acelerar as obras de conclusão do espaço. A interdição noturna do terminal valerá até a entrega das obras, prevista para o dia 15 de dezembro.

Segundo a empresa, os pontos de ônibus serão direcionados para as vias laterias, na própria Avenida Antonio Lobo, durante o período de interdição das plataformas de embarque.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na manhã desta quinta-feira (23), porém, houve uma falha na retirada dos cones restritivos para circulação dos ônibus, prejudicando os usuários. “A EMTU lamenta os transtornos causados e informa já ter tomado as providências cabíveis junto à empresa responsável pela obra. Os técnicos da EMTU irão intensificar o acompanhamento no local”, trouxe nota da empresa.