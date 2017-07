Terminal de Americana deve ficar pronto até setembro

A novela do Terminal Urbano de Americana, que está em obras na Avenida Dr. Antônio Lobo, pode estar chegando perto de seus últimos capítulos, já que, após inúmeros prazos – nunca cumpridos – o governador Geraldo Alckmin (PSDB) fez nova promessa de data para entrega do espaço: setembro. Após problemas com construtoras, as obras foram retomadas em maio e agora têm prazo para serem encerradas.

O último prazo informado pelo Governo do Estado para a entrega da obra era dezembro, mas agora foi antecipado. O serviço deveria ter ficado pronto no final de 2014, mas de lá para cá os prazos se estenderam. Além desse anúncio, Alckmin reforçou a previsão de entrega das avenidas Europa, em Americana, e São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, onde também serão concluídos quatro pontos de parada, e as Estações de Transferência São Paulo e Amizade.

A estação entregue nesta quinta, em Sumaré, segundo informações da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), tem cinco mil metros quadrados e custou R$ 9,5 milhões. Ela terá capacidade de atender 130 mil usuários por mês, com cerca de 500 viagens por dia, feitas por 31 ônibus, sendo 20 metropolitanos (para Paulínia e Campinas), e 11 urbanos, em direção ao Centro.