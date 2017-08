Telescópio high-tech vira maior atração no OMA

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana / Divulgação

O OMA (Observatório Municipal de Americana) passa a contar, na próxima sexta-feira, com um telescópio dotado de alta tecnologia para a observação dos astros. O CGXL 355mm de 14 polegadas, fabricado nos Estados Unidos, acaba de ser doado ao OMA pela Santo André Empreendimentos, construtora responsável pela reforma do observatório, no ano passado.

O astrônomo do OMA, Carlos Henrique Amaral de Andrade, explica que o telescópio refletor permite a observação noturna mais nítida de planetas e estrelas. Trata-se do que existe de mais avançado no mundo para observatórios como o de Americana e localizados na zona urbana. O equipamento pesa cerca de 150 quilos. A visitação pública ao OMA acontece todas as sextas, das 19 às 22 horas. Nos demais dias da semana, acontecem as visitas escolares, previamente agendadas.

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, comemora a inauguração do telescópio. Ele explica que, em meados do ano passado, o OMA passou por uma reforma completa, orçada em R$ 400 mil. O ponto alto da mudança foi a acessibilidade. Foram instaladas rampas de acesso até a cúpula e todo o prédio foi adaptado. O deck e o jardim acabaram ampliados. O OMA estava fechado há seis anos.