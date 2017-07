Técnicos dos Comitês irão identificar as causas da poluição

Foto: Arquivo - O Liberal

A cidade de Americana ganhou nesta sexta-feira um apoio importante para a despoluição da Represa Santo Grande. O projeto para o tratamento dos efluentes à montante da represa deve sair das pranchetas dos Comitês PCJ, formado por representantes dos municípios que integram as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Os comitês, no caso, irão disponibilizar seus próprios técnicos para identificar as causas da poluição e sugerir procedimentos para acabar com os poluentes.

O acordo foi traçado nesta sexta-feira no gabinete de Barjas Negri (PSDB), prefeito de Piracicaba e presidente dos Comitês PCJ. Ele recebeu uma comissão formada por lideranças políticas americanenses: o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB); o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias; e os vereadores que integram a comissão especial formada na Câmara, para o debate da despoluição do reservatório.

O secretário Odair deixou o encontro otimista. “O Barjas Negri foi muito receptivo e já nos próximos dias deve nos apresentar só engenheiros que vão se se dedicar ao projeto”, afirma. “Os Comitês PCJ colocaram a nossa disposição a expertise que eles têm no assunto. Conhecem as causas da poluição, sabem como devem atuar”, afirmou.