TCE rejeita as contas da Câmara de Americana de 2015

O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) rejeitou na manhã desta terça-feira as contas relativas ao exercício de 2015 da Câmara de Americana. Ainda cabe recurso da decisão, que determinou multa de R$ 7,5 mil ao presidente do Legislativo na época, o vereador Pedro do Nascimento Júnior, o Pedro Peol (PV), que ocupa uma cadeira no Legislativo.

O principal problema apontado pelo TCE, que levou à rejeição das contas, foi o alto número de comissionados. Na época, a folha era composta por 99 funcionários em comissão, ante 39 efetivos, relação considerada muito elevada pelo Ministério Público de Contas, e aceita pelo TJ.

LEIA TAMBÉM: Base governista veta mudança no regimento da Câmara de Americana

A reportagem do Grupo Liberal procurou o vereador, mas ele disse que não iria se posicionar ainda porque não havia sido notificado da decisão.