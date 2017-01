Taxistas reclamam de falta de estrutura em Americana

A falta de um lugar estruturado para servir de ponto de táxi vem causando queixas por parte dos taxistas que atuam em Americana. Eles precisam ir para casa almoçar ou, ainda, comer dentro dos próprios veículos, já que não possuem uma sala de refeições como existia antigamente.

A única opção para os 22 taxistas que trabalham no município é utilizar os banheiros químicos instalados no novo Terminal Metropolitano, em péssimas condições de conservação, segundo eles. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Até o início das obras do novo Terminal, que faz parte do Corredor Metropolitano Biléo Soares, o ponto dos taxistas era atrás do antigo terminal e contava com banheiro e uma sala para refeições. Hoje, esses profissionais estão instalados na Praça Basílio Rangel, em frente à antiga estação ferroviária na Avenida Dr. Antonio Lobo e na Rua 12 de Novembro.

A reportagem conversou com um grupo de taxistas que se queixou da estrutura precária dos pontos. “A gente tenta ficar perto dos comércios para se abrigar do sol. Queríamos ver se a prefeitura fazia uma estrutura com entrada e saída para nós, e colocar uma cobertura”, defendeu o taxista Luiz Antonio Stefanini.

Em nota, a Unidade de Transportes e Sistema Viário informou que “estuda uma forma de atender adequadamente os taxistas. Para que isso ocorra, haverá mais uma reunião, a ser agendada ainda, para definir qual solução será adotada em comum acordo. A intenção é acomodar os taxistas na área central, na Praça Basílio Rangel, na Avenida Dr. Antonio Lobo e imediações”.

A EMTU (Empesa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelas obras do Corredor Metropolino, informou que a definição de área de apoio aos taxistas é atribuição das prefeituras. “Em Americana não houve manifestação do órgão municipal sobre o assunto”, afirmou.