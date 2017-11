Taxista tem veículo roubado em Americana

Foto: Gama / Divulgação

Um taxista teve o veículo roubado durante uma corrida até o bairro Mário Covas, em Americana, na noite de sábado. Segundo a vítima, eram pouco mais de 21h30 quando dois homens tomaram o táxi na Praça Basílio Rangel, no Centro. No trajeto, os passageiros sacaram um revólver e anunciaram o assalto.

Eles fugiram levando o veículo, um Meriva prata, o aparelho celular do taxista e R$ 160 em espécie. A vítima, de 52 anos, foi abandonada na mata próximo à antiga Fibra.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) foi acionada e durante o patrulhamento pela Rua Serra do Japi, próximo do cruzamento com a Rua Serra do Paranapiacaba, o veículo descrito via rádio foi avistado seguindo em sentido oposto à viatura, com o farol alto ligado. Os guardas fizeram a manobra na via atrás no Meriva, que saiu em alta velocidade.