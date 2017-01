Taxa de lixo maior que IPTU gera surpresa em Americana

A chegada dos boletos de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) em Americana causou dúvidas no comerciante Hélio Nardo Junior, de 59 anos, que percebeu que pagará 100% a mais na taxa do lixo do que no valor do próprio imposto predial. Síndico de condomínio, Nardo Junior recebeu uma série de boletos e se espantou com a diferença entre os valores das duas taxas no mesmo documento.

Um dos boletos de IPTU que recebeu, o preço final será de R$ 1.073, sendo que R$ 755 são referentes a taxa da coleta de lixo. “Eu tomei um susto quando recebi os carnês, pois está mais de 100% acima em relação ao IPTU. Eu sabia que a taxa de lixo iria ser ampliada, mas não sabia que a diferença seria tão grande”, disse o síndico.

Já no ano passado, os boletos tinham cobrança de lixo superior ao imposto, mas a diferença de preços ficava mais equilibrada com o imposto se comparada aos valores de 2017, o que gerou o espanto.

No ano passado, a Prefeitura de Americana enviou para a Câmara Municipal um projeto que elevou a taxa de lixo na cidade em 100%. Os valores seriam baseados no tamanho das áreas e no tipo de imóvel e permitiria auxílio no custeio do trabalho no município.

O dinheiro que se prevê arrecadar com lixo não deve chegar a pagar todo o serviço, mas a prefeitura calcula que servirá à maior parte. Em 2017, a previsão de gastos com a coleta deve ficar por volta de R$ 27,2 milhões, enquanto a estimativa da prefeitura com os aumentos é arrecadar R$ 17 milhões.

A reportagem do LIBERAL procurou a Administração, por meio da assessoria de imprensa, para questionar a situação, mas o Executivo informou que o contribuinte deve ir à prefeitura com o carnê para avaliar o cálculo de valores.