Tarifa de água e esgoto subirá 7,18% em Americana

Foto: Divulgação

A tarifa de água e esgoto de Americana ficará 7,18% mais cara a partir de março deste ano. O reajuste foi autorizado pela Ares-PCJ (Agência Reguladora de Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), após reunião realizada nesta sexta-feira entre o Conselho de Regulação e Controle Social da entidade e representantes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) da cidade.

Conforme informações do DAE, na reunião, foram apresentadas as demandas da autarquia, as previsões de investimento e a necessidade do reajuste, que é concedido pelo órgão regulador com base em estudos técnicos das necessidades apresentadas pelo município.

