TAC libera obras no Pós-Anhanguera e exige dois viadutos

A Prefeitura de Americana assinou nesta sexta-feira com o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), do Ministério Público, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) em que fica liberada a emissão de alvará para construções e empreendimentos na região do Pós-Anhaguera, com o compromisso do Executivo de fazer obras de melhoria na mobilidade urbana, como a construção de dois viadutos sobre a rodovia.

A assinatura determina que a ocupação desses novos empreendimentos só poderá ser autorizada quando houver orçamento garantido e ordem de serviço para a construção dos viadutos.

LEIA TAMBÉM: Rodada de Negócios aproxima empresas

Foto: Thomaz Fernandes / Prefeitura de Americana

A questão do Pós-Anhanguera se arrasta no MP há cinco anos. Nesta sexta, as partes entraram em um acordo para a solução. Os dois viadutos vão ligar a região central ao pós-Anhanguera. O primeiro será construído no quilômetro 124,1 ligando à Avenida Comendador Thomaz Fortunatto, com prazo de cinco anos para ser executado. A prefeitura tem seis meses para concluir o projeto executivo, para o qual já foi contratada empresa para elaboração.