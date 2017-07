Suzano ‘quebra paredes’ por ambientes compartilhados

O projeto, apelidado de “Juntos e Misturados”, eliminou divisórias e alterou o layout do ambiente administrativo da fábrica na região. Quem tinha uma sala para si passou, há pouco mais de um ano, a compartilhar mesas com outros colaboradores, independente da hierarquia.

Onde antes havia corredores e salas com portas quase sempre fechadas, agora, é um imenso salão, de paredes coloridas, mesas compartilhadas e sem portas. “A gente fez um desafio de mudar a cultura”, resume o analista de infraestrutura da unidade de Limeira, Ademilson de Godoi.

Em busca de otimizar o uso de recursos e de tentar eliminar barreiras de comunicação entre departamentos e colaboradores, a Suzano, fabricante de papel e celulose, decidiu derrubar – literalmente – as paredes de um de seus prédios da unidade localizada no limite entre Americana e Limeira.

Em vez de desktops e ramais próprios, os funcionários receberam notebooks com Skype e headsets para as ligações. Impressões em papel, lixeiras e até o cafezinho deixaram de ter “donos” para serem compartilhados no escritório. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Negociações ou reuniões passaram a ocorrer não apenas em salas a portas fechadas, mas em bancadas informais no ambiente compartilhado entre colaboradores da empresa. “Com essa mudança, vieram outros benefícios. A quebra de silos, a otimização de recursos, a sinergia entre as áreas. A comunicação ficou mais direta. E com uma cara nova”, conta Ademilson.

Quem chega até o setor administrativo da fábrica e avança para dentro do prédio, se depara com um ambiente que lembra muito mais o de uma agência de propaganda.

Sustentado por colunas amarelas, o espaço perdeu o sisudo tom industrial para ganhar paredes, bancos e armários coloridos. Um café, sofá, televisores (e futuramente um videogame), se tornaram pontos de descontração. Ou até de trabalho.

Não há lugares fixos para cada colaborador. As bancadas são divididas até mesmo com funcionários de empresas terceirizadas. “Nunca pensei que um ambiente tão descontraído faria parte do cotidiano de uma fábrica”, comentou o gerente executivo de Segurança de Trabalho e Saúde Ocupacional da Suzano, Marcelo de Mello Martins.

O projeto que começou na unidade daqui, incentivado pelo presidente da empresa Walter Schalka, já foi implementado nas fábricas de Mucuri (BA) e Suzano. Segundo Ademilson, a empresa já discute a possibilidade a ampliar o home office, para que os colaboradores tenham mais liberdade.

A autonomia é defendida por Marcelo. “Possuímos autonomia para desempenhar nossas atividades com total liberdade para propor novas ideias. O modelo de gestão mais próximo dos funcionários tem facilitado as atividades do dia a dia”, afirmou.