Suspeitos são presos negociando produtos furtados de residência

Uma auxiliar geral de 49 anos e um desempregado de 27 anos foram presos na noite deste domingo (9), em Americana, suspeitos de receptação e furto, respectivamente. Eles foram surpreendidos por policiais militares, no Jardim São Roque, negociando objetos furtados de uma residência momentos antes no Parque das Nações. O homem confessou a invasão no imóvel e disse que entregaria os pertences da vítima para a auxiliar geral em troca de crack.

O flagrante aconteceu por volta das 20h20. Policiais militares receberam uma denúncia de um homem estaria saindo de uma residência na Rua Jamaica, no Parque das Nações, carregando uma bicicleta de cor vermelha, uma televisão e outros objetos. Ele teria entrado no imóvel pelo telhado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Na tentativa de encontrar o suspeito, os soldados realizaram um patrulhamento pelo bairro e nas proximidades. Quando entraram na Rua Solimões, no Jardim São Roque, se depararam com uma bicicleta com as mesmas características descrita pelo denunciante, estacionada em frente uma residência. Na varanda do imóvel, viram um homem segurando uma televisão e outras objetos.