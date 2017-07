Suspeitos de roubo a loja em Americana são encontrados

Por meio da tecnologia Detecta Radar, a PM (Polícia Militar) encontrou a partir das informações sobre um veículo Ford Ecosport, no último sábado (29), os suspeitos envolvidos no roubo de uma loja de roupas no bairro Cordenunsi, em Americana, na sexta-feira (28). Os três indivíduos qualificados já tinham passagens criminais em seus históricos, porém somente um confessou ter participado. Foto: Reprodução/Google Mapas

Diante das informações apresentadas via tablet, a equipe abordou o veículo na Rua Izolina Germiniani Rosa, no Jardim Glória. Em busca pessoal, nada de ilício foi encontrado no veículo, entretanto, ao ser questionado sobre o roubo do dia anterior, o homem G.A.M informou que quem teria se envolvido no fato era outro homem, L.F.M.C., e que somente teria o levado ao local do crime, junto ainda a um terceiro homem, G.D.O. Ele ainda afirmou que não sabia da intenção do autor em realizar o roubo naquele local.

Com apoio, os PMs se deslocaram à residência indicada por G.A.M então, até a Rua 1º de Maio, onde foi informado que os dois indivíduos teriam para o supermercado na Avenida Paschoal Ardito. A equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) foi ao local e conseguiu abordá-los na entrada do supermercado. O homem L.F.M.C então confessou o crime.