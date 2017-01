Suspeito de furtar uma bicicleta, desempregado agride policial em abordagem

Um desempregado agrediu um policial militar ao ser abordado por suspeita de furto de uma bicicleta no Parque Novo Mundo, em Americana, na madrugada desta terça-feira (24). De acordo com informações policiais, o homem mordeu a mão direita de um oficial.

A PM (Polícia Militar) de Americana foi acionada para atender uma ocorrência de furto de uma bicicleta no bairro Parque Novo Mundo, mas chegando ao local não encontraram o suspeito. Porém, em patrulhamento pelo Jardim dos Lírios, os policias identificaram um homem com as mesmas características do suspeito de pegar a bicicleta.

Ao tentar a abordagem, o suspeito tentou fugir e chegou a pular o muro de uma residência, mas veio a cair. Os policiais tentaram detê-lo, momento em que o desempregado entrou em luta corporal com os oficiais e mordeu a mão direita de um PM.

O policial e o suspeito foram encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde foram medicados e liberados.

O caso resultou em um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, e o suspeito foi liberado.

