Suspeito de assalto é detido, agride policiais e é liberado

Um rapaz de 25 anos, suspeito de roubo, foi detido com um simulacro de arma em Americana, agrediu policiais militares e acabou liberado nesta segunda-feira (3). Ele não foi identificado pela vítima como sendo o autor do assalto. O motivo, de acordo com os soldados que atenderam a ocorrência, seria medo de represálias. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O caso aconteceu por volta das 17h10, na Rua das Seriemas, no Jardim dos Lírios. Policiais da Força Tática faziam patrulhamento pelo bairro quando foram informados sobre o roubo de uma motocicleta cometido por dois rapazes. A moto foi abandonada após o alarme disparar.

Com base nas descrições dos suspeitos, os policiais iniciaram uma busca na tentativa de localizá-los. Um dos supostos assaltantes foi visto saindo de um matagal, no Jardim dos Lírios. O local foi apontado pela vítima como sendo para onde teriam fugido os autores do roubo. Com ele, policiais encontraram um simulacro de pistola e duas pedras de crack.