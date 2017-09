Suspeito de ameaçar motoristas com escorpiões é detido pela Gama

Foto: Patrulheiro Sergio Evangelista / Gama / Divulgação

Um homem apontado como o morador de rua que estava ameaçando motoristas de Americana com escorpiões foi detido na manhã deste domingo (10) por uma equipe da Gama (Guarda Municipal de Americana). O suspeito estava pedindo dinheiro no semáforo do cruzamento da Avenida de Cillo com a Rua dos Antúrios e teria ameaçado mais uma mulher, que acionou a guarda.

Em patrulhamento, a equipe encontrou o suspeito e realizou a abordagem ainda na Avenida de Cillo. Com ele foram localizados 5 escorpiões, sendo que um estava vivo.

O homem foi detido pela Guarda e conduzido para a CPJ (Central de Policia Judiciária) de Americana, onde um boletim de ocorrência seria registrado. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia sido determinado a prisão do suspeito.