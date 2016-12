Foto: Editoria de arte / O Liberal

Ao final de um ano repleto de reviravoltas políticas nacionais, crise financeira, momentos de emoção nos Jogos Olímpicos, as principais histórias que marcaram as páginas impressas e o site do LIBERAL ao longo de 2016 se reúnem na “Retrospectiva 2016”, que será disponibilizada a partir desta segunda-feira.

A edição digital estará disponível na página principal do site do LIBERAL Virtual e contará com 50 páginas. Sem deixar de lado a característica multimídia do Grupo Liberal de Comunicação, será possível ainda assistir aos vídeos das reportagens nas páginas digitais da retrospectiva.

No material, estarão os principais fatos do ano, começando pela principal vocação do LIBERAL, que é a cobertura das notícias da RPT (Região do Polo Têxtil). Na sequência, as principais matérias do caderno +Cult, que reúne informações culturais da região. A terceira parte da retrospectiva reunirá as matérias do Caderno de Esportes, com informações locais e também sobre o esporte nacional e internacional. Os fatos que marcaram o Brasil e o Mundo, publicados pelo caderno 360° fecham a retrospectiva produzida.

Para o editor-executivo do LIBERAL, João Turquiai, em um período de velocidade da informação e de avalanche de assuntos, proporcionados pelas redes sociais, a retrospectiva é uma maneira de relembrar os acontecimentos e refletir sobre seus reflexos para o próximo ano. “É uma oportunidade de rever o que aconteceu de mais importante neste ano tão difícil, no qual o brasileiro teve que se adaptar a eventos econômicos extremos. O ano de 2017 chega como o ano em que as pessoas torcem para muita coisa melhorar”, afirmou o profissional.