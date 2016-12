Supermercado fica sem carrinho no último dia do ano

O movimento intenso já era esperado no último dia do ano nos supermercados de Americana, mas este ano surpreendeu. O número de carrinhos e cestinhas de compras não foi suficiente para atender o público de uma das unidades de uma rede de supermercados localizada na Avenida de Cillos.

De acordo com a gerência da loja, o local ficou praticamente “intransitável” até às 10h30 deste sábado (31). Segundo funcionários, o movimento foi 30% maior que na semana passada, véspera do Natal.

E quem conseguiu encontrar um carrinho, tratou de carregá-lo com carnes e bebida. Sai o chester de Natal e entra o contra-filé para o churrasco de Ano Novo. “O churrasco já é tradição do brasileiro, em casa. Ano Novo tem que ser churrasco”, comentou a dona de casa Suellen Morais que levou o marido, a irmã e o bebê de 1 ano para as compras. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Temos muita coisa para comprar e não dá para ficar perdendo tempo, então um vai para um lado pegar a carne, o outro pra lá pegar a bebida e minha irmã ajuda a olhar o meu filho”, explicou. E houve quem encomendou a carne durante a semana para evitar as filas no açougue como a aposentada Maria Zélia Lobo que preferiu um bom pedaço de costela bovina. “Eles [familiares] vão fazer chester, mas ave cisca pra trás, né. Prefiro carne hoje”, disse.

Para dar conta do fluxo, os supermercados operaram com o quadro de funcionários 100% neste sábado. As lojas permanecem abertas até às 20h.

A intenção do mecânico Elias de Araújo era evitar o movimento no supermercado no dia 31, mas coincidiu que seu vale-alimentação só foi validado hoje. “Já que eu tinha que vir pra cá de qualquer jeito para comprar as coisas do churrasco, aproveitei para fazer a compra do mês”, falou.

Ciente da movimentação de hoje, Elias tratou de pesquisar os preços durante a semana e selecionar o supermercado mais “em conta” para as compras. “Ainda sim, vale olhar os preços dentro do mercado porque tem muita diferença de um produto para o outro”, disse.

Promoção relâmpago

Para alavancar as vendas na data, as lojas partiram para uma antiga estratégia de vendas: as promoções relâmpago. Cerveja e produtos sazonais como uva, ameixa e pêssego amanheceram com 10% de desconto nas gondolas e outros produtos foram anunciados durante o dia.

Para comemorar a virada do ano, o consumidor deu preferência para os espumantes nacionais com preços até 50% mais baratos que os importados. Quanto às frutas, a venda a granel ou por unidade saiu mais em conta no orçamento.