Nos finais de semana do Natal e do Ano Novo, O LIBERAL circula em uma edição especial única, englobando os jornais impressos do sábado e do domingo, oferecendo, assim, uma superedição estendida, com reportagens especiais e aprofundadas. Ao mesmo tempo, a produção de conteúdo do Grupo Liberal de Comunicação permanece ativa no portal (www.liberal.com.br) e nas rádios VOCÊ (AM-580) e 97.4FM, além das redes sociais.

A opção adotada pelo LIBERAL nestes dois finais de semana de festas segue uma tendência do jornalismo, de informar em diferentes mídias, acompanhando a velocidade dos acontecimentos pelo site, Facebook, Twitter, Instagram, e pelas rádios VOCÊ e 94.7FM, sem deixar de oferecer aos leitores reportagens completas, com discussão dos temas, para uma leitura mais cuidadosa. A superedição também está disponível no site do Grupo Liberal de Comunicação para leitura online.

“A concentração de notícias das edições de final de semana nos permite oferecer aos leitores maior número de páginas e conteúdo mais aprofundado, unindo o factual das edições de sábado às reportagens especiais que produzimos aos domingos”, explicou o editor-executivo do LIBERAL, João Turquiai. Ele destacou também que a edição dupla não significa que a produção de conteúdo será menor. “No portal liberal.com.br, nas redes sociais, e nas rádios VOCÊ (AM 580) e 94.7FM, a produção de informações é permanente. Portanto, quem acompanha o Grupo Liberal de Comunicação, também nessas plataformas, recebe notícias em tempo real ao longo do final de semana”, disse. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com a diretora industrial do Grupo Liberal de Comunicação, Juliana Medon Bianco Giuliani, a edição única ainda permite a antecipação, para sábado, das reportagens especiais normalmente publicadas aos domingos. “Estamos apostando na antecipação da informação para o sábado, assim nossos leitores podem tirar o domingo para aproveitar melhor o tempo em família. Muitos não passam o Natal ou Réveillon em casa, então acreditamos que a melhor opção é informar os nossos leitores antes, caso contrário, muitos só irão pegar o jornal no fim do dia de domingo ou na segunda-feira. Além de toda informação disponível em uma edição ampliada de sábado, o que mais acontecer no final de semana de festividades, poderá ser consultado pelos nossos leitores através de seus celulares e tablets, acessando nosso portal de notícias, já que nossa equipe continuará trabalhando para trazer todas as informações do dia”, explicou.

Esse tipo de superedição foi adotado no Brasil pela primeira vez pelo jornal Zero Hora, do Grupo RBS, do Rio Grande do Sul, em março deste ano, de forma permanente. Após a medida, outros periódicos nacionais seguiram a tendência, como a Gazeta do Povo, do Paraná, e também o jornal O Vale, que circula no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo.

