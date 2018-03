Superávit do DAE é maior que investimento privado

O superávit de R$ 23 milhões registrado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana no ano passado é superior ao investimento inicial de empresas que assumiram serviços municipais de saneamento nos últimos anos. Na quarta-feira, o DAE anunciou obras de R$ 50 milhões neste ano, dos quais R$ 34,4 milhões são de recursos próprios. É, por exemplo, R$ 10 milhões a mais que tudo que foi investido em Sumaré em quase três anos pela BRK Ambiental.

O principal argumento do prefeito Omar Najar (MDB) para defender a possibilidade de concessão do DAE à iniciativa privada por um período é que empresas teriam uma capacidade de investimento. Omar enviou à Câmara no ano passado um projeto para derrubada da LOM (Lei Orgânica do Município) no trecho que proíbe a concessão. Não conseguiu os votos necessários, mas já disse que pretende reencaminhar o projeto neste ano, o que tem causado polêmica com vereadores. Foto: Arquivo / O Liberal

Em Sumaré, o DAE foi concedido em junho de 2015. De lá para cá, foram investidos R$ 24 milhões, segundo a BRK, responsável pelo serviço (o valor investido em quase três anos é praticamente o mesmo que o superávit de um ano do DAE). A BRK enfrenta briga com o prefeito Luiz Dalben (PPS), que desde 2016 diz que pretende retirá-la da cidade por conta de alta na tarifa e supostos maus serviços. A companhia informou que o índice de esgoto tratado passou de 14% para 30% e que as perdas de água foram reduzidas de 60% para 45% em Sumaré. A cidade tem população estimada em 273 mil pessoas, 40 mil a mais que Americana. Em 2016, Americana estimava que 86% do esgoto da cidade é tratado e 99%, coletado.

Em Votorantim, onde o serviço foi concedido em 2012, foram investidos R$ 26,5 milhões até 2016, segundo a Abcon (associação que reúne as concessionárias de água e esgoto). A cidade tem 108.809 habitantes, quase metade de Americana.

Em Uruguaiana (RS), a concessão ocorreu em 2011 e a BRK investiu R$ 140 milhões até hoje, média de R$ 20 milhões por ano. A cidade tem 125.435 moradores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O presidente do Sindcon (Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços de Água e Esgoto), Alexandre Ferreira Lopes, disse que, apesar de a comparação ser entre populações semelhantes, os sistemas de saneamento são muito singulares. “Existem muitos fatores que trazem variação (…), que podem ser o relevo, o nível de cobertura dos serviços, as tecnologias”.

Prefeitura não avalia comparação

A prefeitura informou, por meio da assessoria, que “não cabe ao prefeito comentar os recortes dados pela reportagem relativos a outras cidades que não Americana, nem tampouco avaliar parcerias conforme recorte da reportagem, que aparentemente se preocupou em somente relatar casos em que o investimento foi inferior ao superávit registrado por Americana”.

“É precipitado e tendencioso traçar comparativos com modelos adotados em outros municípios dessa forma, uma vez que não há sequer permissão legal para tratar de concessões no município de Americana”, escreveu. O LIBERAL procurou dados de concessões recentes, em cidades com tamanho próximo de Americana.