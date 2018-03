Subsecretário orienta morador a fechar rua por conta própria

Um funcionário da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana orientou, na semana passada, por telefone, um comerciante do Jardim América a interditar por conta própria a Rua Abelardo Fonseca, onde seria realizada uma festa de aniversário da lanchonete dele. De acordo com a administração, essa postura não é praxe e não deve acontecer mais.

Em uma gravação obtida pelo LIBERAL, o subsecretário de unidade Emerson Grilo, conhecido como Pezão, diz ao morador que as interdições por motivos particulares não têm sido feitas pela Pasta, mas sugere que ele compre um rolo de fita zebrada e feche a via por conta própria. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Como aí é tranquilo, a gente orienta você a fazer a festa, mas tomar cuidado. Se for fechar aí, sabe aquela fita zebrada, amarela e preta? Custa R$ 7 nas lojas, compra e dá uma passada para não ter problema. Aí não circula ninguém, não passa ônibus, nada”, diz Pezão na gravação. O LIBERAL entrou em contato com o funcionário nesta quarta-feira, mas ao mencionar o áudio, ele disse que o assunto não deveria ser tratado com ele.

Na ligação, o morador Marcelo do Amaral questiona se deveria comunicar a Gama (Guarda Municipal de Americana) sobre a festa, mas Pezão o desencoraja. “Se acionar a Guarda, acho que vai ter mais problema ainda, porque não vai ter autorização por escrito”, disse. No final da conversa, o funcionário ainda deseja uma boa festa.

Os proprietários da lanchonete seguiram a orientação dada por telefone. Compraram a fita e fecharam a rua no último sábado, mas o evento acabou interrompido no final da tarde pela Gama. “Mandaram retirar tudo. Tirar a fita para liberar a via. Pra mim foi muito constrangedor. Foi uma humilhação, falei que era tudo família, crianças. Alegaram que tiveram denúncias anônimas, mas o som estava baixo. Era 5 horas da tarde. Com o tumulto, as pessoas foram indo embora”, relatou a comerciante Beatriz Modesto da Silva.

Ela reclamou ainda que o bar foi furtado na madrugada passada, e que a situação causou indignação. “Para ir lá acabar com o evento, foram, mas patrulhar que é bom isso é muito raro”, disse.

Em nota, a prefeitura informou que não é praxe esse tipo de autorização dada por Pezão, e que a Unidade de Transportes e Sistema Viário solicitou que esse tipo de orientação não seja mais adotada.