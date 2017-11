Sol volta a aparecer, mas chuvas não estão descartadas

A forte chuva que atingiu a RPT (Região do Polo Têxtil) na noite desta sexta-feira (10) pode se repetir neste sábado (11) e domingo (12), de acordo com informações do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade de Campinas).

Devido à nebulosidade, pancadas de chuva fortes, acompanhadas de temporais, podem ocorrer na região. Neste domingo, as nuvens diminuem e o sol volta a aparecer, porém, chuvas não estão descartadas. A máxima deve chegar a casa dos 28ºC.

Na sexta-feira à noite, devido à chuva que atingiu Americana, um carro ficou praticamente submerso em um alagamento na Avenida Antônio Pinto Duarte, no cruzamento com a Avenida da Saúde.