Sobrevivente tem alta e conta detalhes do acidente que matou dois jovens

O acidente trágico do sábado tirou a vida de dois jovens. Mas acabou também com uma história de uma amizade profunda, que nasceu nos bancos da faculdade e nunca acabou. Naquela madrugada, a estudante Denise Capristo de Lima, de 23 anos, bateu o Fiesta que dirigia contra uma árvore do canteiro que divide a Avenida Antônio Pinto Duarte da Rua Orlando Dei Santi. Ela morreu na hora. O casal que ocupava o banco traseiro, Vinícius Perinelli Tavares, de 20 anos; e Vitória Gianjoppi Cardoso, de 23, foram socorridos e levados às pressas ao hospital. Mas o rapaz não sobreviveu.

A sobrevivente Vitória, que passou a noite em observação no Hospital Municipal, teve alta no começo da tarde deste domingo. Muito abatida – com o braço direito imobilizado, ferimentos nas pernas, nas costas e no rosto – a jovem reclamava de dores. Dizia que nem podia se mexer. Mas fez questão de conversar com a reportagem do LIBERAL e falar dos amigos que se foram. As frases eram ditas em voz baixa, e intercaladas por momentos de um silêncio dolorido. Ela chorou várias vezes. Foto: Rogério Verzignasse / O Liberal

Vitória foi, durante quase um ano, namorada de Vinícius. Os dois estavam separados há seis meses. Mas um show agendo para o Americana Hall – recinto da Festa do Peão – era a oportunidade certa para o reencontro. Pelas redes sociais, os dois marcaram de se ver. Lá, no mesmo local, Denise, amiga antiga do casal, se reencontrou com Matheus, seu ex-namorado. Os quatro se divertiram a noite toda, e só deixaram o recinto por volta das 4h.