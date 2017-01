Sindicato dos servidores rebate críticas do governo

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Os servidores municipais de Americana aprovaram a continuidade da greve nesta quinta-feira, em assembleia, e o movimento será mantido até a quitação do salário de dezembro, que vence nesta sexta-feira (6). O presidente do sindicato da categoria, Antonio Bassan Forti, rebateu as críticas feitas aos servidores em nota divulgada pela prefeitura na quarta-feira.

“Embora a administração municipal tenha mantido o diálogo aberto com o sindicato dos servidores, uma parte da categoria tem insistido em prejudicar a população com a paralisação dos serviços públicos”, informou nota enviada à imprensa, na quarta.

Forti disse não ter tido acesso à integra do documento. “Nós compreendemos a situação do município, mas queremos que ele entenda que estamos passando pelo mesmo problema. O nosso se trata da subsistência de trabalhadores e familiares. O primordial é se alimentar para poder trabalhar”, disse Forti.

O prefeito Omar Najar (PMDB) estima que entre os dias 20 e 23 todo o salário do mês esteja quitado e o retroativo referente ao reajuste de salários do ano passado deve ficar somente para o mês de fevereiro. “O dinheiro começa a entrar no início do ano e na medida em que tenhamos recursos vamos fazer o pagamento”, disse o prefeito. A expectativa de Omar é que nesse primeiro semestre não haja atrasos como no fim do ano passado.

A assembleia de ontem votou ainda uma proposta do prefeito. Por decisão dos servidores, eles optaram por receber a segunda parcela do 13º salário nesta sexta e a primeira parcela da remuneração do mês na próxima terça-feira (10). A outra opção, preterida nos votos, era que se pagasse R$ 850 dos salários de dezembro nesta sexta e o 13º ficasse para o fim do mês.

Pagos 13º e salários de dezembro, o presidente do sindicato acredita não haver mais sentido para a sequência do movimento. Forti disse que as paralisações poderiam se encerrar mesmo que o retroativo seja pago em fevereiro, conforme o prefeito havia prometido.

“A previsão era que a prefeitura pagasse o 13º somente no dia 23 desse mês. Pagando amanhã [hoje] e quitando o salário com a primeira parcela na terça e concluindo na semana seguinte a greve tem que ser encerrada. O retroativo já está prometido para fevereiro. Nós acreditamos que com os recursos que entram no início do ano a prefeitura pague suas pendências com o servidor”, disse Forti.