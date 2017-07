Sindicato critica ausência de EPI em cemitério

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana realizou nesta terça-feira uma vistoria técnica no Cemitério do Parque Gramado e constatou a falta de ferramentas e EPI (Equipamentos de Proteção Individual). Um relatório está sendo elaborado e será entregue nos próximos três dias para a prefeitura. A categoria cobra uma solução devido ao desrespeito com as normas técnicas.

De acordo com o presidente do sindicato, Antonio Forti, além de falta de protetor solar e uniforme adequado, também foram verificadas a falta de equipamentos básicos. “O que percebemos é que não tem luvas, botas de proteção, coisas deste tipo. As ferramentas como facão e outros itens de obra também não estavam lá”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Avaliação vai definir mudanças na Saúde

O presidente não foi até o local pessoalmente, mas disse que a visita foi acompanhada de um representante do departamento de Recursos Humanos da prefeitura e de um técnico em Segurança e Saúde do Trabalho. “São visitas que estamos fazendo periodicamente nos setores para flagrar justamente este tipo de situação. Na semana passada estivemos na garagem e esta é a primeira vez este ano que fomos ao cemitério”, pontuou.