Sete pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia Anhanguera

Foto: Corpo de Bombeiros - Divulgação

Sete pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (09), por volta das 16h30 após um caminhão perder o freio e colidir contra uma motocicleta e dois carros na Rodovia Anhangüera (SP-330) no quilômetro 120, próximo a entrada da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas aos hospitais Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana e ao Hospital Estadual Sumaré Dr. Leandro Franceschini. Ainda de acordo com os bombeiros, o Helicóptero Águia da PM (Polícia Militar) foi acionado para o transporte de uma das vítimas.

LEIA TAMBÉM: VPT renova a frota e adquire mais 18 ônibus

Por conta do acidente, foi registrado um congestionamento que durou aproximadamente uma hora em decorrência do resgate dos acidentados.