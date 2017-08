Servidor que depôs à CEI do Parque Gramado é transferido

O auxiliar de obras Alaor Silveira, que trabalha para a Prefeitura de Americana há 21 anos, foi transferido do Cemitério do Parque Gramado nesta terça-feira. O motivo, de acordo com o funcionário que trabalha há 17 anos no local, foi represália, uma vez que o concursado prestou depoimento à CEI (Comissão Especial de Inquérito) – criada na câmara para investigar supostas cobranças de propina por parte da administração.

Em nota, o Executivo confirmou a transferência do funcionário, mas não explicou os motivos que levaram a troca.

Trabalhando no setor de jardinagem, Silveira agora foi remanejado para a Regional do Zanaga, onde deve trabalhar no Bosque das Nascentes. Ele diz que além de depor no dia 2 de maio protocolou no mesmo mês, diretamente no Paço, um relatório independente mostrando a situação precária da conservação de sepulturas, falta de equipamentos de proteção aos funcionários, entre outras irregularidades.