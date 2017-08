Servente é preso após roubar carro e dirigir na contramão

Um homem foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar), na madrugada deste domingo (20), depois de roubar um veículo em Cosmópolis, dirigir até Americana e trafegar pela contramão pela Avenida Bandeirantes. Dentro do carro, os policiais ainda encontraram documentos pertencentes à vítima e uma réplica de pistola.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o servente A.T.S., de 25 anos, morador do Jardim da Paz, em Americana, dirigia um Chevrolet Celta na cor prata pela contramão na Avenida Bandeirantes, próximo à esquina com a Rua Rondônia. Alguns minutos antes, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) havia emitido um alerta de que um carro semelhante havia sido roubado em Cosmópolis.

Foto: Arquivo / O Liberal

Diante os fatos, a PM abordou o veículo, por volta das 4h. Ao parar o Celta, o servente tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Dentro do carro, os agentes encontraram uma arma falsa e, no porta-luvas, documentos de R.A.C., 26, proprietário do veículo.