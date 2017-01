Servente é preso após matar o próprio pai em Americana

O servente R.N.N., de 39 anos, foi autuado em flagrante na tarde deste domingo (29), em Americana, após matar o próprio pai, o aposentado José Nascimento Filho, de 63 anos. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda apura se o idoso foi atingido por golpes de faca, enxada ou pauladas.

O crime aconteceu na própria casa da família, localizada na Rua da Harmonia, no bairro Jardim da Paz. Por volta das 17h40, o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu diversas ligações informando que um rapaz alterado estava agredindo o próprio pai. Durante as denúncias, alguns vizinhos relatavam que o suspeito usava uma enxada, enquanto outros diziam ter visto uma faca.

LEIA TAMBÉM: Homem é preso acusado de agredir a mulher com uma colher de pedreiro

A PM (Polícia Militar) foi até o local e conseguiu abordar o servente, que foi apontado pelos populares como o autor das agressões. O homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, enquanto a vítima foi socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros de Americana e levada até o Hospital Municipal. Entretanto, o aposentado não resistiu e morreu.

No local do homicídio, policiais militares e civis não encontraram nenhuma arma usada no crime. Uma faca de cozinha chegou a ser apreendida, mas não foi confirmado se o objeto foi utilizado pelo servente. Aos PMs, a balconista D.A.N., de 61 anos, que é mãe do servente, contou que o filho já tinha ameaçado matar o pai.

O servente foi autuado em flagrante e conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré, permanecendo à disposição da Justiça. De acordo com informações policiais, ele já foi preso por porte de drogas e falta de pagamento de pensão alimentícia. Oito boletins de ocorrência também já foram registrados contra o servente, sendo quatro por ameaças, por captura de procurado, vias de fato, estelionato e lesão corporal, quando o homem tentou enforcar sua mãe.

LEIA TAMBÉM: Professora é agredida e ameaçada com um facão pelo companheiro

Agressão

O técnico em segurança do trabalho A.J.B., de 54 anos, foi preso em flagrante após agredir com socos e tapas o próprio pai, o aposentado O.B., de 86 anos, na noite de sexta-feira (27), no Centro de Nova Odessa. Segundo o registro do caso, a vítima tinha ferimentos na cabeça, olho e braços, causados pelas agressões do filho. O acusado responderá por lesão corporal, e foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré.