Sentença livra ex-prefeito e obriga devolução de R$ 132 mil

Na ação, o MPF pedia a condenação por improbidade administrativa de Erich, do representante da FPX em Americana, José Alberto Ferreira dos Santos, o Chess, do presidente da federação na época, Horácio Prol Medeiros, e da empresa Vivo Sabor Alimentação, que fornecia o lanche das crianças. A Promotoria pedia devolução de R$ 3,5 milhões.

Com o intuito de realizar atividades esportivas para crianças e adolescentes carentes, o programa Segundo Tempo foi implantado em 2007 na cidade por meio de convênio com a FPX (Federação Paulista de Xadrez), e chegou a ser renovado entre 2009 e 2010, quando acabou encerrado após denúncias de irregularidades. Foto: Arquivo / O Liberal

Pronto para decisão da Justiça Federal desde setembro do ano passado, o processo só conheceu a sentença de 132 páginas do juiz federal Fernando Cezar Carrusca Vieira na semana passada.

Segundo o MPF, por 10 meses, o projeto manteve a alimentação de 7 mil crianças e adolescentes a um custo equivalente a R$ 1,48, quase o dobro do recomendado pelo Ministério do Esporte, de R$ 0,75. Este foi ponto principal da sentença, e o único com irregularidades na visão do juiz.

De acordo com a análise da Justiça, não há prova de superfaturamento no valor dos lanches. Mas o problema ocorreu, entretanto, no número de kits de alimentação comprados nos meses de maio e junho de 2007 e janeiro de 2008. Nestes meses, foram pagos 230 mil kits de alimentação, mas somente 177 mil foram recebidos e consumidos.

Por ter ocorrido em apenas três ocasiões, a situação, na análise do juiz, não se caracteriza como conluio para superfaturamento ou obtenção de vantagens, mas, sim, negligência. A conclusão fez com que a Justiça excluísse o dolo (a intenção) por parte dos acusados na sentença.

A Justiça condenou o representante da Federação Paulista de Xadrez em Americana, José Alberto Ferreira dos Santos, o Chess, ao ressarcimento de R$ 66 mil, ao pagamento de multa no mesmo valor, à perda de direitos políticos e à proibição de contratar com o poder público, ambas por 3 anos.

Já a Vivo Sabor Alimentação foi condenada a ressarcimento no mesmo valor, e multa de R$ 132 mil. Horácio Prol Medeiros foi condenado apenas por improbidade, perdendo direitos políticos. Eles ainda podem recorrer. Foto: Arquivo / O Liberal

Mesmo sem ainda terem tomado conhecimento dos detalhes da sentença, os condenados no caso da primeira fase do projeto Segundo Tempo devem recorrer da decisão da Justiça Federal. Livre das acusações, o ex-prefeito Erich Hetzl comemorou a “boa notícia”, e disse que já a esperava.

O representante da FPX em Americana, José Alberto Ferreira dos Santos, o Chess, disse que não fez nada de errado, e que deve recorrer, assim como Horácio Medeiros, que se disse chateado com a condenação. A Vivo Sabor disse por meio de nota que “cumpriu rigorosamente o contrato conforme previa o edital” e que deve adotar todos os recursos cabíveis.

Já o ex-prefeito de Americana, Erich, disse nesta quarta-feira que aguardava o desfecho. “Eu tinha, dentro do meu entendimento, que seria mesmo absolvido. Até porque, tudo foi feito de conformidade com o Ministério do Esporte. Houve lei autorizativa que permitia que a prefeitura fizesse o convênio com a federação”, afirmou. O MPF informou que vai analisar a decisão e um possível recurso.

MAIS UMA

A Justiça de Americana analisa ainda uma outra ação – em âmbito criminal – sobre a segunda fase do programa na cidade, realizado entre 2009 e 2010, durante a gestão do ex-prefeito cassado Diego De Nadai. As supostas irregularidades na época, como o superfaturamento de kits alimentares, foram reveladas pelo LIBERAL.