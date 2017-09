Senai terá neste sábado Dia do Encontro e atrações

“O Senai comemorou, em agosto, 35 anos de funcionamento. A ideia do Dia do Encontro é abrir a escola aos alunos que passaram por ali e que queiram rever os amigos”, disse o coordenador da escola.

A expectativa é que mil pessoas passem pelo local, segundo o coordenador pedagógico da escola, Rogerio Aparecido Silva. Na programação, está prevista apresentação da Banda Marcial do Senai, exposição de trabalhos dos alunos, divulgação da ação dos escoteiros e visita aos laboratórios na unidade de ensino.

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana realiza neste sábado (2) o “Dia do Encontro”, dedicado aos alunos e ex-alunos da instituição. Estão previstas diversas atrações e o destaque é a abertura da “Exposição Filatélica de Americana 2017”, que reunirá coleções de moedas, selos, cédulas e cartões postais com a temática “Semana da Cultura”. O evento será das 9 às 13 horas.

A cerimônia de abertura está marcada para as 10 horas. Serão 18 paineis com coleções temáticas de 30 colecionadores da região e também de São Paulo.

“Teremos o selo Olho de Boi, primeira série de selos postais emitida no Brasil, e também o primeiro selo postal do mundo, o One Penny Black”, disse o presidente da Sofia (Sociedade Filatélica de Americana), Gerson Quinhone. A exposição poderá ser visitada até o dia 15 de setembro.

Na ocasião, serão lançados também o carimbo comemorativo e apresentação de selo personalizado, que foram elaborados pelo Correios. O carimbo estará na agência de Americana.