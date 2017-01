Sem verba, Americana desiste do programa de Marcela Temer

Sem recursos financeiros, a Prefeitura de Americana optou por não aderir ao programa federal Criança Feliz, lançado em outubro para focar em acompanhamentos multidisciplinares de crianças menores de três anos.

De acordo com uma nota encaminhada pela assessoria de imprensa do município, “diante da realidade financeira, Americana não conseguiria cumprir as metas estipuladas pelo programa, sendo duas delas a disponibilidade de recursos humanos e os recursos financeiros”.

O programa Criança Feliz ficou marcado por estar sob a tutela da primeira-dama Marcela Temer, sendo a apresentação do plano seu primeiro discurso no Palácio do Planalto. O público-alvo do projeto são crianças menores de três anos, cujas famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Foto: Carolina Antunes / Presidência da República

A meta é que profissionais da área de saúde, pedagogia e psicologia façam visitas domiciliares periódicas para orientar os pais sobre vacinação, alimentação e educação. A estimativa do governo federal é de atender 4 milhões de pessoas até 2018, com um orçamento de R$ 285 milhões para este ano. No entanto, até a última quarta-feira, apenas 620 municípios haviam aderido voluntariamente ao programa.

Além de arcar com parte dos recursos necessários, os municípios também precisam apresentar um diagnóstico da situação das crianças residentes e um plano para viabilizar os agentes. Em Americana, a prefeitura disse que apesar de não conseguir arcar com estes custos, tem feito diagnósticos periódicos por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, em parceria com empresas da região.

Nas prefeituras da região

Na contramão, as prefeituras de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré comunicaram que já fizeram a inscrição no programa, mas estão aguardando aprovação de seus conselhos municipais de assistência para confirmar a inclusão na lista federal, o que deve ocorrer nas próximas duas semanas. Em nota, a Prefeitura de Hortolândia informou que ainda está analisando se fará ou não a adesão ao projeto. A administração de Nova Odessa não informou se tenta participar do programa.