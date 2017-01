Sem contrato e com greves, multas recuam 32% em Americana

A falta de radares de trânsito por dois meses inteiros e parte de outro, além da greve de servidores, fez com que o segundo semestre de 2016 tivesse uma queda acentuada no número de autuações em Americana. A redução na segunda metade do ano em relação à primeira foi de 32%.

No primeiro semestre do ano passado, a Prefeitura de Americana identificou 20.413 multas aplicadas, sendo 13.246 por meio da fiscalização eletrônica. Além de radares, há avanços de sinal, lombadas eletrônicas e também decibelímetros, no caso de infrações relacionadas a ruído. Já na segunda metade do ano, foram registradas 13.918 infrações relatadas, sendo que 9.690 foram de registros eletrônicos.

Em parte de outubro, novembro e dezembro, a prefeitura ficou sem a fiscalização dos radares em função de determinação do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Ocorre que os aparelhos eram administrados por meio de contrato emergencial por uma empresa e o Tribunal determinou que o município abrisse uma concorrência pública e suspendesse a contratação. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Uma licitação foi aberta, mas impugnada na Justiça após intervenção de uma das concorrentes. A prefeitura informou que aguarda uma posição do judiciário para que possa dar prosseguimento ao processo.

Ao mesmo tempo, as fiscalizações também diminuíram no segundo semestre. De julho a dezembro, apenas em um mês não houve greve dos servidores municipais em função do atraso de salários. Como reflexo, as autuações por agentes de trânsito foram caíram de 6.105 entre janeiro e junho para 2.746 de julho a dezembro. A título de comparação, na última vez em que não houve greves no segundo semestre, em 2013, os agentes de trânsito registraram 18,2 mil autuações; mais que todo o ano de 2016.

O balanço de multas foi obtido por meio dos dados divulgados pelo site da Prefeitura de Americana. Nas estatísticas, estão inclusas aquelas aplicadas pelos radares das avenidas Orlando Dei Santi e Thomaz Fortunato, cuja promessa do prefeito é de anulação.

Os meses em que os radares de velocidade autuaram são junho e julho de 2016 e representam quase a metade de todo ano. Depois de instalados, os aparelhos foram atacados e criticados pela população por falta de sinalização prévia e de informação clara na região. Um processo de avaliação chegou a ser aberto para estudar o caso e concluiu-se que as multas aplicadas eram indevidas.

Na semana passada, o prefeito Omar Najar (PMDB) disse que era uma questão de semanas para que as multas aplicadas nesse período fossem anuladas.